قرص‌ ویتامین C تاثیری در پیشگیری از کرونا ندارد

این روزها که بحث شیوع بیماری کرونا در کشور داغ است و مردم اخبار مختلف مربوط به آن را از طریق رسانه‌های مختلف رسمی و غیررسمی پیگیری می‌کنند، بهبود آداب تغذیه از طریق آموزش به مردم شاید یکی از مهم‌ترین موارد مبارزه و پیشگیری از ابتلا به بیماری کرونا باشد. کارشناسان می‌گویند اصلاح الگوی تغذیه و گنجاندن برخی از مواد غذایی از جمله میوه و سبزیجات می‌تواند باعث تقویت سیستم ایمنی بدن در مقابله با بیماری باشد. در چنین شرایطی بهتر است همه افراد جامعه، نخست بدانند که کدام مواد غذایی در چه شرایطی از بیماری کرونا در امانند و به‌راحتی می‌تواند از آنها استفاده کرد، ثانیاً مصرف چه نوع مواد غذایی می‌تواند آنها را از ابتلا به کرونا محافظت کند.

چند نکته درباره ایمنی مواد غذایی

علی پزشکی، دانشجوی دکتری تخصصی سیاست‌گذاری غذا و تغذیه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفت‌وگو با ایرناپلاس درباره ایمنی مواد غذایی می‌گوید: مواد غذایی، میوه‌جات و سبزیجات یکی از راه‌های اصلی انتقال بیماری هستند و به همین دلیل باید از ایمن بودن آنها مطمئن شد. پزشکی توصیه می‌کند افراد میوه‌جات و سبزیجات را قبل از مصرف با چند قطره مایع ظرف‌شویی یا سرکه و محلول ضدعفونی‌کننده کاملاً بشویند.

پزشکی با تأکید بر اینکه غذای آلوده یکی از راه‌های اصلی انتقال کرونا است، ادامه می‌دهد: از مصرف غذاهایی که منبع آنها نامعلوم است یا در جاهای غیرمطمئن تهیه و طبخ می‌شوند باید به‌صورت جدی پرهیز کرد. بحث دیگر که وی به آن اشاره می‌کند پرهیز از خوردن غذاهای خام و غذاهایی است که به‌صورت کامل پخته نشده‌اند، چرا که یکی از راه‌های قطعی انتقال ویروس هستند.

پزشکی می‌گوید: غذاهایی که مصرف می‌شوند به‌ویژه گوشت‌ها باید به‌صورت کامل پخته شوند. مواد غذایی نپخته یا نیم‌پز مثل تخم‌مرغ عسلی یا استیک نیم‌پز از مواردی است که باید از خوردن آنها پرهیز کرد. تأکید می‌کنم مرغ یا گوشت و شیر به‌صورت کامل پخته و جوشانده شده و بعد مصرف شود.

چه مواد غذایی بدن ما را در مقابل کرونا مقاوم می‌کند؟

پزشکی در ارتباط با اینکه مصرف چه نوع مواد غذایی در این دوران به افزایش قدرت ایمنی بدن کمک کرده و از ابتلا به بیماری پیشگیری می‌کند، می‌افزاید: در چنین دوره‌ای که کشور درگیر بیماری کرونا است، مصرف مایعات و نوشیدنی‌های طبیعی به اندازه کافی توصیه می‌شود.

وی درباره مصرف انواع گوشت‌ها ادامه می‌دهد: توصیه ما این است که مصرف گوشت سفید در اولویت قرار بگیرد. حتی‌الامکان از مصرف گوشت قرمز پرهیز شود و به‌طور کلی گوشت‌های کم‌چرب مورد توجه قرار گیرند. معمولاً افرادی که گوشت نمی‌خورند دریافت پروتئین، روی و آهن کمی دارند و مبتلا به کم‌خونی‌های مختلف می‌شوند که همین موضوع باعث کاهش مقاومت بدن می‌شود. در بین گوشت‌های سفید هم گوشت ماهی و مرغ بهترین انتخاب هستند.

به گفته پزشکی، اگرچه این روزها بحث مصرف قرص‌های جوشان ویتامین C داغ شده و حتی تبدیل به سوداگری شده و مردم برای خرید آن به داروخانه‌ها هجوم بردند، اما سازمان جهانی بهداشت (WHO) مصرف آن را در پیشگیری از ابتلا به کرونا بی‌اثر دانسته، ولی به هر حال لازم است مردم در حد نیاز بدنشان ویتامین C را از مرکباتی چون پرتقال، نارنگی، گریپ فروت و غیره تأمین کنند.

پزشکی ادامه می‌دهد: یک تصور غلط در میان مردم وجود دارد و آن اینکه هر چه بیشتر از مولتی ویتامین‌ها مصرف کنند قدرت سیستم ایمنی بدنشان افزایش پیدا می‌کند در حالی که استفاده بیش از حد نیاز آن هیچ تأثیری در توان‌بخشی بدن ندارد. ضمن آنکه جذب ویتامین‌ها از مواد غذایی بهتر از مکمل‌ها صورت می‌گیرد. به گفته وی، مصرف روزانه یک لیوان آب ولرم، یک عدد لیموترش به همراه یک قاشق عسل طبیعی یکی از بهترین ترکیب‌هاست که می‌تواند ویتامین C مورد نیاز روزانه بدن را تأمین کند.

وی درباره مصرف مکمل ویتامین D برای پیشگیری از ابتلا به کرونا که این روزها زیاد تبلیغ می‌شود نیز می‌افزاید: طبق مطالعات صورت گرفته ویتامین D هیچ تأثیری در پیشگیری از آنفلوانزا ندارد.

ویتامین E که جزو ویتامین‌های آنتی‌اکسیدان است و آن را می‌توان در تخمه آفتاب‌گردان، بادام و فندق یافت هم می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از آنفلوانزا و شکل‌های مختلف آن مثل کرونا داشته باشد. همچنین ویتامین A مقاومت بدن را نسبت به عفونت افزایش می‌دهد و می‌توان آن را در منابعی همچون جگر مرغ و گاو، هویج، اسفناج و زرده تخم‌مرغ یافت.

به گفته پزشکی علاوه بر این، غذاهای غنی از منیزیم مثل بادام، دانه کنجد، موز، دانه آفتابگردان و تخم کدو به پیشگیری از ابتلا به کرونا کمک می‌کنند. همچنین کمبود آهن و روی سیستم ایمنی را تضعیف می‌کند، بنابراین بهتر است حبوبات، خشکبار و مغزها به‌صورت روزانه مصرف شوند.

پزشکی بر مصرف میوه و سبزیجات نیز تأکید می‌کند و مصرف آنها باید در سبد غذایی روزانه قرار گیرد. وی می‌گوید: توصیه می‌شود که حداقل روزی دو عدد میوه و یک بشقاب سبزی مصرف شود چرا که به‌طور کلی میوه و سبزیجات نقش بسیار مهمی در پیشگیری از کرونا می‌توانند ایفا کنند.

در میان سبزیجات، انواع کلم، گل کلم، کاهو، فلفل، پیاز، هویج، لبو، شلغم، کدو حلوایی و اسفناج نقش بسیار مؤثری در پیشگیری از آنفولانزا دارند. سبزیجات را می‌توان به‌صورت سالاد با لیمو یا نارنج تازه در کنار گوشت‌ها مصرف کرد، چون ویتامین C قوی‌ترین افزاینده‌ جذب آهن است و مصرف آن با گوشت می‌تواند به افزایش جذب آهن آن کمک کند.

وی همچنین به‌شدت افراد را از مصرف فست فودها به‌ویژه سوسیس، کالباس و غذاهای چرب و سنگین و همچنین غذاهای سرخ کردنی که به‌صورت کلی نقش منفی در تقویت سیستم ایمنی بدن ایفا می‌کنند، برحذر می‌دارد.

وی در پایان به اهمیت مصرف غذاهای حاوی امگا ۳ اشاره می‌کند. به گفته پزشکی، منابع غذایی حاوی اسیدهای چرب امگا ۳ یکی از بهترین انتخاب‌ها برای افزایش قدرت سیستم ایمنی بدن هستند که در غذاهای دریای مثل ماهی، گردو، سویا و تخم کتان می‌توان آنها را پیدا کرد.